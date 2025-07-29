Трамп дав росії 10 днів на припинення вогню в Україні

путін, очевидно, хоче продовжувати війну, заявив американський президент.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон запровадить нові мита й вторинні санкції проти росії впродовж десяти днів, якщо москва не домовиться з Україною про припинення вогню.

Про це він сказав журналістам, передає NBC News.

"І я не знаю, чи це вплине на росію, бо він [путін], очевидно, ймовірно, хоче продовжувати війну, але ми збираємося запровадити мита. І різні речі, які ми введемо, це може вплинути на них, а може й не вплинути, але могло б", — наголосив Трамп.

Напередодні, 28 липня, Дональд Трамп заявив, що планує скоротити 50-денний термін, який він дав путіну для досягнення перемир’я в Україні, бо розчарувався у ньому. Так політик намагається посилити тиск і змусити рф припинити війну в Україні.

Нагадаємо, раніше Трамп пригрозив рф новими санкціями, якщо путін не погодиться припинити війну проти України. Спочатку він москві 50 днів на ухвалення відповідного рішення.

Але вже вчора Трамп заявив, що вирішив змінити умови свого ультиматуму щодо введення значних тарифів для путіна.