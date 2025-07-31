Трамп різко відповів медведєву на погрози війною: "Стеж за словами"

Він назвав такі заяви росіянина дуже небезпечними.

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози війною від заступника голови Радбезу рф дмитра медведєва. Американський лідер попередив, що подібні заяви є небезпечними.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Мені байдуже, що Індія робить із росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі - одні з найвищих у світі. Так само росія і США майже не ведуть бізнесу між собою", - йдеться у дописі.

Відповідаючи медведєву, Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з росією чи Індією, назвавши їхні економіки "мертвими".

Американський лідер також принизливо згадав політичне минуле медведєва.

"Давайте так і залишимо, і передайте медведєву, колишньому президенту росії, який вважає себе досі президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" - підсумував Трамп.