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Трамп різко відповів медведєву на погрози війною: "Стеж за словами"

31 липня 2025, 10:11
Трамп різко відповів медведєву на погрози війною:
Фото: apnews.com
Він назвав такі заяви росіянина дуже небезпечними.

Президент США Дональд Трамп жорстко відреагував на погрози війною від заступника голови Радбезу рф дмитра медведєва. Американський лідер попередив, що подібні заяви є небезпечними.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

"Мені байдуже, що Індія робить із росією. Вони можуть разом знищити свої мертві економіки, мені все одно. Ми майже не ведемо бізнесу з Індією, їхні тарифи занадто високі - одні з найвищих у світі. Так само росія і США майже не ведуть бізнесу між собою", - йдеться у дописі.

Відповідаючи медведєву, Трамп заявив, що США не цікавить економічна співпраця з росією чи Індією, назвавши їхні економіки "мертвими".

Американський лідер також принизливо згадав політичне минуле медведєва.

"Давайте так і залишимо, і передайте медведєву, колишньому президенту росії, який вважає себе досі президентом, щоб він стежив за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!" - підсумував Трамп.

 

війнаДональд Трамп

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