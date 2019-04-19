Українські єврооблігації впали на 1,4% після новини про незаконність націоналізації ПриватБанку Окрім цього, здешевшали інші державні цінні папери України, що обертаються на західних біржах

Єврооблігації України у четвер, 18 квітня, впали на 0,6-1,4% після того, як стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію ПриватБанку незаконною.

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, єврооблігації України зі строком погашення у 2021 році впали на 0,6%, а довгострокові облігації зі строком погашення у 2027 році - на 1,4%, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на учасників ринку. Як зазначають учасники ринку, падіння котирувань державних цінних паперів стало найбільшим з лютого цього року. Окрім цього, дешевшали інші державні цінні папери України, що обертаються на західних біржах. Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко доручив Національному банку доукомплектувати банки і відділення готівкою та не допустити паніки через визнання судом незаконною націоналізацію ПриватБанку. Як відомо окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку". В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк". Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

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