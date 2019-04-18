Президент доручив НБУ доукомплектувати банки готівкою і не допустити паніки

Президент також попросив СБУ оцінити можливості і підстави для порушення кримінальної справи за неправосудне рішення, яке могли ухвалити судді

Президент Петро Порошенко доручив Національному банку доукомплектувати банки і відділення готівкою та не допустити паніки через визнання судом незаконною націоналізацію ПриватБанку.

"Мінфіну (доручаю - ред.) - прорахувати ризики та оцінити всі збитки держави, зокрема, якщо з банку будуть вилучені 150 мільярдів гривень (які держава вклала, щоб врятувати ПриватБанк - ред.)", - заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, інформує "Громадське".

"Ми повинні прибрати ризики, захистити інтереси людей, захистити позицію щодо стабільності національної грошової одиниці і не допустити паніки, яка може бути викликана на ринку", - заявив президент.

За словами голови НБУ Якова Смолія, вже є коливання валютного курсу через рішення суду щодо ПриватБанку.

"НБУ робить все можливе, щоб запобігти паніці серед населення", - наголосив він.

Крім того, Порошенко підтримав пропозицію Мін'юсту звернутися з проханням до Вищої кваліфікаційної комісії суддів прискорити оцінювання суддів Окружного адміністративного суду, який ухвалив рішення щодо ПриватБанку, для того, щоби перезапустити його.

"Якби суди не пройшли через реформу, всі суди були б такі", - підкреслив Порошенко. Він також попросив СБУ оцінити можливості і підстави для порушення кримінальної справи за неправосудне рішення, яке могли ухвалити судді.

Він також попросив СБУ оцінити можливості і підстави для порушення кримінальної справи за неправосудне рішення, яке могли ухвалити судді. Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку". В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".

Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського вважають судове рішення щодо ПриватБанку результатом "провалу судової реформи Порошенка".