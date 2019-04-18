Суд визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку"

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку". В Нацбанку повідомили, що оскаржуватимуть це рішення, повідомляє Національний банк Україна.

"18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом колишнього співвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського прийняв рішення, яким встановив процедуру виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави, такою, що порушує норми чинного законодавства", - повідомляють у Національному банку України.

Там зазначають, що відповідне рішення суду будуть оскаржувати в апеляційній інстанції.

"Рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене Національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій та прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції. Вкотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

"Рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" за участю держави приймалось відповідно до норм діючого законодавства, було підтримане РНБО та Урядом України з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Законність рішень очевидна і зворотна процедура у цьому питанні неможлива, адже для цього немає ні правових, ні економічних підстав", - повідомила заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Додамо, Ігор Коломойський заявив, що "ПриватБанк" його більше не цікавить, але він хоче отримати грошову компенсацію від держави в розмірі двох мільярдів доларів.

Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що колишні власники "ПриватБанку," олігархи Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, у суді почали процес оскарження рішення уряду про націоналізацію банку. За словами колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка, навіть якщо суд винесе рішення на користь олігархів, механізму повернення "ПриватБанку" колишнім власникам наразі немає.