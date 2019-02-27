Коломойський і Боголюбов оскаржують "ПриватБанку" націоналізацію банку у суді
"У позовній заяві позивачі просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк"… в частинах що стосуються прав та інтересів позивачів. При цьому, зазначеного договору для належного дослідження та встановлення зазначених у позові обставин позивачі до матеріалів позовної заяви не додали", - йдеться у повідомленні на сайті судового реєстру.
Нагадаємо, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду.
Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій "ПриватБанку". Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.
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