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Коломойський і Боголюбов оскаржують "ПриватБанку" націоналізацію банку у суді

У даній справі вже відбулося перше слухання, на якому суддя ухвалив рішення залишити справу без руху та дав позивачам десять днів для збору доказів
Колишні власники "ПриватБанку" Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також пов'язана з ними компанія подали до Господарського суду Києва позов проти уряду з метою визнати незаконною націоналізацію "ПриватБанку" у 2016 році.
Коломойський і Боголюбов оскаржують "ПриватБанку" націоналізацію банку у суді Фото: UBR

"У позовній заяві позивачі просять визнати недійсним договір купівлі-продажу акцій публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк"… в частинах що стосуються прав та інтересів позивачів. При цьому, зазначеного договору для належного дослідження та встановлення зазначених у позові обставин позивачі до матеріалів позовної заяви не додали", - йдеться у повідомленні на сайті судового реєстру.

Нагадаємо, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду.

Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій "ПриватБанку". Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.

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27 02 2019 16:01
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