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Виведені Коломойським з "Приватбанку" активи ще не почали розшукувати, - АРМА

"Без звернення правоохоронних органів ми не можемо ні вживати заходів з розшуку активів, ні брати їх в управління, ні звертатися до іноземних судів"
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів може розпочати пошук майна і коштів, виведених із "Приватбанку", лише після звернення прокуратури чи інших правоохоронних органів або після ухвали суду.
Виведені Коломойським з "Приватбанку" активи ще не почали розшукувати, - АРМА Антон Янчук

Так він відреагував на запитання про те, чи розпочався розшук активів екс-власників "Приватбанку", звинувачених у виведенні з банку близько 5 мільярдів доларів, зокрема через надання комерційних кредитів пов’язаним із ними особам.

"Без звернення правоохоронних органів ми не можемо ні вживати заходів з розшуку активів, ні брати їх в управління, ні звертатися до іноземних судів. Якщо ж до АРМА надійде запит у певній справі, ми зробимо все можливе для розшуку активів певної особи", – наголосив голова АРМА Антон Янчук, передає "Економічна правда".

При цьому очільник АРМА не згадував ані осіб власників, ані назву групи "Приват", щоб не вийти за межі своїх повноважень.

Повідомляється, що за минулий рік АРМА отримало 1064 звернення від правоохоронців про пошук активів, які можуть мати незаконне походження, у позаминулому році таких звернень було близько 60.

Нагадаємо, що Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ "Акватера" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до "ПриватБанку" і стягнув з нього на користь позивача 24,8 мільйона гривень.

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25 02 2019 22:35
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