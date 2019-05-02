Коломойський відсудив у "ПриватБанку" 25 мільйонів
Згідно з судовими матеріалами, "Акватера" передала в іпотеку для НБУ нерухоме майно (за адресою м Дніпро, вул. Чкалова, 27; узгоджена вартість - 24,5 млн грн) в якості забезпечення боргових зобов'язань "ПриватБанку" перед Нацбанком за кредитом рефінансування, повідомляє Finbalancе.
У серпні 2017 року НБУ звернувся до "Акватера" з вимогою погасити заборгованість "ПриватБанку" по відповідному договору рефінансування на суму 4,4 млрд грн.
Уже в жовтні "Акватера" сплатила Нацбанку 24,9 млн грн (в обсязі забезпечених зобов'язань за іпотечним договором) і звернулася в "Приват", зажадавши у нього повернути виплачені НБУ гроші, також замінити кредитора в зобов'язанні.
Згідно з документом, "ПриватБанк" тоді цю вимогу в добровільному порядку не виконав, тому позивач і звернувся до суду.
Госпсуд прийшов до висновку, що "Акватера" на законних підставах виплатило НБУ 24,9 млн грн в рахунок погашення частини боргу "ПриватБанку", тому має право вимагати у фінустанови відшкодування сплаченої суми.
Нагадаємо, майно та активи колишніх акціонерів "ПриватБанку" залишаються заблокованими рішенням суду. Наразі апеляційний суд Англії розглядає апеляцію.
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