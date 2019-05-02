Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Коломойський відсудив у "ПриватБанку" 25 мільйонів

Про це йдеться в постанові суду від 18 грудня
Господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ "Акватера" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова до "ПриватБанку" і стягнув з нього на користь позивача 24,8 мільйона гривень.
Коломойський відсудив у "ПриватБанку" 25 мільйонів Фото:epravda.com.ua

Згідно з судовими матеріалами, "Акватера" передала в іпотеку для НБУ нерухоме майно (за адресою м Дніпро, вул. Чкалова, 27; узгоджена вартість - 24,5 млн грн) в якості забезпечення боргових зобов'язань "ПриватБанку" перед Нацбанком за кредитом рефінансування, повідомляє Finbalancе.

У серпні 2017 року НБУ звернувся до "Акватера" з вимогою погасити заборгованість "ПриватБанку" по відповідному договору рефінансування на суму 4,4 млрд грн.

Уже в жовтні "Акватера" сплатила Нацбанку 24,9 млн грн (в обсязі забезпечених зобов'язань за іпотечним договором) і звернулася в "Приват", зажадавши у нього повернути виплачені НБУ гроші, також замінити кредитора в зобов'язанні.

Згідно з документом, "ПриватБанк" тоді цю вимогу в добровільному порядку не виконав, тому позивач і звернувся до суду.

Госпсуд прийшов до висновку, що "Акватера" на законних підставах виплатило НБУ 24,9 млн грн в рахунок погашення частини боргу "ПриватБанку", тому має право вимагати у фінустанови відшкодування сплаченої суми.

Нагадаємо, майно та активи колишніх акціонерів "ПриватБанку" залишаються заблокованими рішенням суду. Наразі апеляційний суд Англії розглядає апеляцію.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 02 2019 13:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.