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Порошенко звернувся до українців, - ВІДЕО

Порошенко записав відеозвернення до громадян України напередодні дебатів
Президент Петро Порошенко терміново звернувся до українців і попросив підтримки під час другого туру виборів 21 квітня.
Порошенко звернувся до українців, - ВІДЕО Фото: Укрінформ

"Я знаю, як багато у вас до мене претензій. Я знаю, як важко кожному з вас пробачити мені мої помилки і повірити мені ще раз. Це моя провина. Так, я не ідеальний. Але впевнений, що ми не маємо права перекреслити все досягнуте і відмовитися від європейського майбутнього", – сказав глава держави.

Порошенко заявив, що претензії олігарха Ігоря Коломойського загрожують мільйонам вкладників, які можуть втратити свої гроші.

"План одного з олігархів в разі перемоги Зеленського — повернути собі ПриватБанк. Як бачите, їм вже не терпиться, вони вже розпочали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десятка мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом і новою економічною кризою", - сказав він.

Нагадаємо, що кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський

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У другому турі виборів президента майже 73% українців з тих, хто визначився і має намір голосувати, готові підтримати шоумена Володимира Зеленського, за його опонента Петра Порошенка готові проголосувати 23% виборців.

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18 04 2019 16:53
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