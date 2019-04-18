Порошенко звернувся до українців, - ВІДЕО
"Я знаю, як багато у вас до мене претензій. Я знаю, як важко кожному з вас пробачити мені мої помилки і повірити мені ще раз. Це моя провина. Так, я не ідеальний. Але впевнений, що ми не маємо права перекреслити все досягнуте і відмовитися від європейського майбутнього", – сказав глава держави.
Порошенко заявив, що претензії олігарха Ігоря Коломойського загрожують мільйонам вкладників, які можуть втратити свої гроші.
"План одного з олігархів в разі перемоги Зеленського — повернути собі ПриватБанк. Як бачите, їм вже не терпиться, вони вже розпочали реалізацію цього задуму. Подібна авантюра загрожує втратою грошей десятка мільйонів клієнтів, а країні в цілому - дефолтом і новою економічною кризою", - сказав він.
Нагадаємо, що кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський
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У другому турі виборів президента майже 73% українців з тих, хто визначився і має намір голосувати, готові підтримати шоумена Володимира Зеленського, за його опонента Петра Порошенка готові проголосувати 23% виборців.
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