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Дебати 2019: у Порошенка озвучили, про що досі дискутують із ЗеКомандою

"На наше переконання, сцени взагалі не має бути. Сцена – це позиція нашого опонента. Але сцена асоціюється з концертом, а з нашої точки зору, дебати – це не концерт і не шоу"
Команда чинного глави держави Петра Порошенка пропонує збільшити час для дебатів та розмістити прибічників двох кандидатів у президенти у різних секторах стадіону в цілях безпеки.
Дебати 2019: у Порошенка озвучили, про що досі дискутують із ЗеКомандою

"Нам видається, що години замало, бо питань у кандидатів один до одного накопичилося, напевно, багато. Тому можливо, варто було б трохи розширити проміжок часу з 60 до хоча б до 90 хвилин", – сказав Медведєв, інформує "Українська правда".

"Ми сподіваємося, що наш опонент зможе витримати такий інтелектуальний марафон, і "тримати удар", адже часу підготуватися до дебатів було більш ніж достатньо", – додав він.

За словами Медведєва, інша позиція штабу Порошенка стосується сцени.

"На наше переконання, сцени взагалі не має бути. Сцена – це позиція нашого опонента. Але сцена асоціюється з концертом, а з нашої точки зору, дебати – це не концерт і не шоу. Йдеться про серйозні речі, про загрози, які нависли над країною", – пояснює речник штабу.

За його словами мова йде про "загрозу перегляду стратегічного курсу на НАТО і ЄС, про, можливо, повну зміну позиції держави в питаннях помісної церкви, про кардинальні зміни в гуманітарній і мовній політиці, про незрозумілий "мирний план", який може вилитись у капітуляцію перед Путіним".

"Сцени зайві, але тут ми не можемо приймати одноосібне рішення", – зазначив Медведєв.

Команда Порошенка наголошує на необхідності розвести прибічників двох кандидатів по різних секторах в цілях безпеки.

"Розсадка має бути, очевидно, в різних секторах стадіону. Ми розуміємо, якщо є напружена атмосфера під час футбольних матчів, нескладно спрогнозувати, що така велика кількість людей, а очевидно, що на дебати прийдуть активні прибічники обох кандидатів… Питання безпеки є ключовим", – сказав Медведєв.

За його словами, також важливим є те, щоб у фанзоні не було змішаного натовпу: це створює додаткові ризики.

"Але це вже не повноваження виборчих штабів.. Ми очікуємо включення у процес Національної гвардії і Національної поліції", – додав Медведєв.

На запитання, скільки прихильників Порошенка очікує штаб побачити на стадіоні, Медведєв відповів:

"Багато. У нас немає жодних сумнівів, що наша половина буде заповнена. Проблем з явкою глядачів явно не буде".

Нагадаємо, що кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський

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17 04 2019 15:37
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