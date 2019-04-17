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Порошенко підтвердив дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський"

Рамки будуть відкритими на вхід з 16.30, вхід за списками та посвідченнями особи
Кандидат у президенти та чинний глава держави Петро Порошенко підтвердив, що дебати відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський".
Порошенко підтвердив дебати 19 квітня на НСК "Олімпійський" Фото: Українська правда

"Окреме прохання - не треба атрибутики спортивних змагань. Ніяких фаєрів, дудок, барабанів тощо. Ми йдемо не змагатися хто кого перекричить. Приносьте з собою прапори та символіку у державних кольорах України та Євросоюзу", - закликали у штабі, інформує "Громадське".

Там планують організувати безкоштовні автобуси з регіонів для прихильників президента. 

Глядачів допускатимуть на стадіон за попередньою реєстрацією. Рамки будуть відкритими на вхід з 16.30, вхід за списками та посвідченнями особи.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський одноосібно оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".

Згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4% респондентів.

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17 04 2019 12:55
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