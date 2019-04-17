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Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати

На одну людину можна зареєструвати 2 безкоштовні квитки
Кандидат у президенти Володимир Зеленський одноосібно оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".
Зеленський оголосив про початок розповсюдження квитків на дебати Фото: interfax.com.ua

"Дебати 2019 19 квітня о 19.00 – вільний доступ. Поширення квитків починається прямо зараз", – сказав він, звинувативши свого опонента у спробі розділити людей. Про це Зеленський заявив через відеозапис опублікований в facebook.

У повідомленні до відеозапису вказується, що доступні безкоштовні квитки у фан-зону в центрі стадіону на сайті: https://debaty2019.org.ua

Як зазначається, на одну людину можна зареєструвати 2 безкоштовні квитки.

При цьому залишається незрозумілим, чому про поширення квитків оголошує один з кандидатів і чи будуть ці квитки дійсними для проходу на стадіон 19 квітня.

Також після переговорів штабів кандидатів щодо проведення дебатів відкритим лишалося і питання часу їх початку. Зеленський же вказує, що дебати відбудуться о 19:00. Чи погоджено цей час із штабом Порошенка невідомо.

Наразі під час спроби завантажити сторінку для замовлення квитків сайт не відповідає.

Нікому зі співробітників УП не вдалося отримати квиток з моменту запуску сайту - невідомо, що було причиною цьому - неякісна робота сайту або великий наплив відвідувачів.

Нагадаємо, що згідно з опитуванням КМІС, за кандидати у президенти Володимира Зеленського у другому турі виборів готові проголосувати 72,2%опитаних українців, які визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного президента Петра Порошенка - 25,4% респондентів.

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17 04 2019 08:55
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