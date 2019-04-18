За три дні до виборів відрив Зеленського зберігається, – соціологія

У другому турі виборів президента майже 73% українців з тих, хто визначився і має намір голосувати, готові підтримати шоумена Володимира Зеленського, за його опонента Петра Порошенка готові проголосувати 23% виборців.

При цьому, більше 20% опитаних зазначили, що підуть на вибори, однак ще не визначилися з кандидатом, свідчать соціологічні опитування "Рейтинг".

За даними дослідження, Зеленський випереджає свого конкурента у всіх вікових категоріях.

"Також він є лідером серед мешканців Сходу, Півдня та Центру. При цьому на Заході позиції обох кандидатів майже рівні", - повідомили соціологи.

Відзначається, що 62% опитаних вірять, що наступним президентом стане Зеленський, 17% –Порошенко. Ще 22% – не визначилися із відповіддю.

Дослідження проводилося серед 3000 респондентів віком від 18 років з 12 до 16 квітня. Похибка репрезентативності дослідження не більше 1,8%.Нагадаємо, що кандидат у президенти Володимир Зеленський одноосібно оголосив про початок поширення квитків на дебати із президентом України і кандидатом в президенти Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".