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Федоров готовий повернутися лише на посаду очільника Міноборони – FT

20 липня 2026, 17:11
Федоров готовий повернутися лише на посаду очільника Міноборони – FT
Фото Кабміну
Зеленський пропонував Федорову посаду при РНБО.

Ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився від нової посади, яку йому на вихідних запропонував президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє журналіст Financial Times Крістофер Міллер, Федоров хоче повернутися лише до Міноборони.

Зазначається, що Зеленський пропонував Федорову посаду при РНБО. Він мав би доступ до президента та мандат на нагляд за оборонними інноваціями та військовою реформою. 

Зеленський пропонував Федорову стати miltech czar – координатором розвитку військових технологій. Партнери очікували, що ексміністр погодиться на цю пропозицію.

"Згідно із запропонованою домовленістю, Федоров мав би контролювати програми оборонних технологій та зусилля щодо масштабування виробництва далекобійної зброї, кажуть джерела, що дозволило б йому продовжувати просування реформ поза межами Міністерства оборони та військового командування. Він також працював би над залученням іноземних інвестицій в оборонну промисловість України", –  пише журналіст Financial Times.

РНБОМихайло ФедоровВолодмир Зеленський

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