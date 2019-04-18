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В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк": кошти під захистом держави

“На сьогодні банк перебуває у власності держави, а це означає, що усі депозити та всі вклади гарантовані державою"
Українцям не слід панікувати у зв’язку із судовим рішення щодо визнання незаконною націоналізацію "ПриватБанку", адже кошти громадян перебувають під захистом держави.
В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк": кошти під захистом держави Фото: rian.com.ua

“На сьогодні банк перебуває у власності держави, а це означає, що усі депозити та всі вклади гарантовані державою. Тому в даному разі немає жодних причин для паніки”, - сказав Вадим Денисенко, інформує "Укрінформ".

Він додав, що це судове рішення не варто розцінювати як остаточне, адже у Національному банку та Міністерстві фінансів вже заявили, що готують апеляційні скарги.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

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18 04 2019 15:59
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