Facebook оголосила про створення власної криптовалюти Libra

Компанія Facebook офіційно оголосила про створення власної криптовалюти Libra, яка, за планами розробників, повинна стати конкурентом біткойна.

У створенні братимуть участь оператори платіжних систем Visa, Mastercard, PayPal, Uber Technologies, а також кілька інших компаній, які інвестують у проект близько $10 млн, повідомляє The Wall Street Journal.

Крім того, Facebook зареєструвала дочірню компанію Calibra, яка повинна забезпечити роботу криптовалюти і "розподіл фінансових і соціальних даних". На її базі хочуть створити цифровий гаманець, який дозволить розплачуватися користувачам соціальної мережі за онлайн-покупки і відправляти гроші одне одному.

Напередодні біткойн установив річний рекорд - його середня ринкова ціна вперше з травня 2018 року піднялася до 9 322 доларів.

Додамо, раніше повідомлялось, що компанія Facebook планує розпочати тестування власної криптовалюти під внутрішньою назвою GlobalCoin наприкінці 2019 року і запустити цифрову платіжну систему для розрахунків нею в першій чверті 2020 року.