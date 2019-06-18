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Facebook оголосила про створення власної криптовалюти Libra

Компанія також зареєструвала дочірню компанію Calibra
Компанія Facebook офіційно оголосила про створення власної криптовалюти Libra, яка, за планами розробників, повинна стати конкурентом біткойна.
Facebook оголосила про створення власної криптовалюти Libra Фото: ibtimes.co.uk

У створенні братимуть участь оператори платіжних систем Visa, Mastercard, PayPal, Uber Technologies, а також кілька інших компаній, які інвестують у проект близько $10 млн, повідомляє The Wall Street Journal.

Крім того, Facebook зареєструвала дочірню компанію Calibra, яка повинна забезпечити роботу криптовалюти і "розподіл фінансових і соціальних даних". На її базі хочуть створити цифровий гаманець, який дозволить розплачуватися користувачам соціальної мережі за онлайн-покупки і відправляти гроші одне одному.

Напередодні біткойн установив річний рекорд - його середня ринкова ціна вперше з травня 2018 року піднялася до 9 322 доларів.

Додамо, раніше повідомлялось, що компанія Facebook планує розпочати тестування власної криптовалюти під внутрішньою назвою GlobalCoin наприкінці 2019 року і запустити цифрову платіжну систему для розрахунків нею в першій чверті 2020 року.

 
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18 06 2019 15:29
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