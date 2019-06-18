Facebook оголосила про створення власної криптовалюти Libra
У створенні братимуть участь оператори платіжних систем Visa, Mastercard, PayPal, Uber Technologies, а також кілька інших компаній, які інвестують у проект близько $10 млн, повідомляє The Wall Street Journal.
Крім того, Facebook зареєструвала дочірню компанію Calibra, яка повинна забезпечити роботу криптовалюти і "розподіл фінансових і соціальних даних". На її базі хочуть створити цифровий гаманець, який дозволить розплачуватися користувачам соціальної мережі за онлайн-покупки і відправляти гроші одне одному.
Напередодні біткойн установив річний рекорд - його середня ринкова ціна вперше з травня 2018 року піднялася до 9 322 доларів.
Додамо, раніше повідомлялось, що компанія Facebook планує розпочати тестування власної криптовалюти під внутрішньою назвою GlobalCoin наприкінці 2019 року і запустити цифрову платіжну систему для розрахунків нею в першій чверті 2020 року.
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