Facebook готується запустити власну криптовалюту та платіжну систему Компанія обговорювала операційні та регуляторні питання з офіційними представниками Міністерства фінансів США

Компанія Facebook планує розпочати тестування власної криптовалюти під внутрішньою назвою GlobalCoin наприкінці 2019 року і запустити цифрову платіжну систему для розрахунків нею в першій чверті 2020 року.

Фото: watcher.com

Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з головою Bank of England Марком Карні, щоб обговорити можливості та ризики, пов‘язані з запуском криптовалюти. Подробиці щодо запуску криптовалюти у Facebook обіцяють розкрити влітку, повідомляє ВВС. Також компанія обговорювала операційні та регуляторні питання з офіційними представниками Міністерства фінансів США. Крім цього, Facebook провів переговори з фірмами, що займаються переказами коштів, включно з Western Union, оскільки цей шлях виглядає швидшим та простішим способом переказу для людей без банківських рахунків. 15 травня ринкова вартість Bitcoin зросла на 51% від початку місяця і перевищила 8 тисяч доларів. Наприкінці квітня інвестори передбачили перспективи для зростання вартості ключових криптовалют. Нагадаємо, що Компанія "Google Україна" офіційно запустила послугу Google Pay із онлайн-оплати.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію