Facebook готується запустити власну криптовалюту та платіжну систему
Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з головою Bank of England Марком Карні, щоб обговорити можливості та ризики, пов‘язані з запуском криптовалюти. Подробиці щодо запуску криптовалюти у Facebook обіцяють розкрити влітку, повідомляє ВВС.
Також компанія обговорювала операційні та регуляторні питання з офіційними представниками Міністерства фінансів США.
Крім цього, Facebook провів переговори з фірмами, що займаються переказами коштів, включно з Western Union, оскільки цей шлях виглядає швидшим та простішим способом переказу для людей без банківських рахунків.
15 травня ринкова вартість Bitcoin зросла на 51% від початку місяця і перевищила 8 тисяч доларів.
Наприкінці квітня інвестори передбачили перспективи для зростання вартості ключових криптовалют.
Нагадаємо, що Компанія "Google Україна" офіційно запустила послугу Google Pay із онлайн-оплати.
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