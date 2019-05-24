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Facebook готується запустити власну криптовалюту та платіжну систему

Компанія обговорювала операційні та регуляторні питання з офіційними представниками Міністерства фінансів США
Компанія Facebook планує розпочати тестування власної криптовалюти під внутрішньою назвою GlobalCoin наприкінці 2019 року і запустити цифрову платіжну систему для розрахунків нею в першій чверті 2020 року.
Facebook готується запустити власну криптовалюту та платіжну систему Фото: watcher.com

Засновник Facebook Марк Цукерберг зустрівся з головою Bank of England Марком Карні, щоб обговорити можливості та ризики, пов‘язані з запуском криптовалюти. Подробиці щодо запуску криптовалюти у Facebook обіцяють розкрити влітку, повідомляє ВВС.

Також компанія обговорювала операційні та регуляторні питання з офіційними представниками Міністерства фінансів США.

Крім цього, Facebook провів переговори з фірмами, що займаються переказами коштів, включно з Western Union, оскільки цей шлях виглядає швидшим та простішим способом переказу для людей без банківських рахунків.

15 травня ринкова вартість Bitcoin зросла на 51% від початку місяця і перевищила 8 тисяч доларів.

Наприкінці квітня інвестори передбачили перспективи для зростання вартості ключових криптовалют.

Нагадаємо, що Компанія "Google Україна" офіційно запустила послугу Google Pay із онлайн-оплати.

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24 05 2019 20:57
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