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Українці зможуть розраховуватись онлайн через Google Pay

При використанні Google Pay не потрібно кожного разу заповнювати довгі форми з даними платежу
Компанія "Google Україна" офіційно запустила послугу Google Pay із онлайн-оплати.
Українці зможуть розраховуватись онлайн через Google Pay Google pay

"Тепер завдяки Google Pay онлайн при оплаті в інтернет-магазинах не потрібно щоразу заново вводити дані платіжної карти, що скорочує час покупки і зручно як для користувачів, так і для онлайн-продавців", – розповів директор "Google Україна" Дмитро Шоломко, повідомляє "Економічна правда".

За його словами, наразі можливість оплати через Google Pay на сайті або в додатку доступна для клієнтів Wayforpay і Portmone.

"Однак ми працюємо над інтеграцією з новими партнерами і поступово будемо розширювати список", – зазначив він.

Нову опцію вже підключили 6500 онлайн-магазинів. Серед них такі як "Алло", "Інтертоп", "Якабу", "Карабас", "Гудвайн", "Домінос" та інші. Також над інтеграцією Google Pay в свої додатки працює Uklon.

При використанні Google Pay не потрібно кожного разу заповнювати довгі форми з даними платежу.

Проводячи оплату в інтернеті, Google Pay не передає інформацію про кредитну картку продавцеві, а в разі втрати телефону, його можна заблокувати за допомогою додаткового пароля, або видалити всі дані.

При цьому немає необхідності деактивовувати кредитну карту, оскільки її даних у телефоні немає.

Станом на кінець березня партнерами Google Pay в Україні стали 19 банків. Кількість точок, де можна сплачуватиа за покупки за допомогою цієї послуги, перевищує 200 тисяч.

Як повідомлялося, "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року.

До 2025 року компанія очікує чотириразового зростання кількості мобільних користувачів інтернету.

Нагадаємо, що компанія Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.

 

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27 03 2019 16:17
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