Українці зможуть розраховуватись онлайн через Google Pay
"Тепер завдяки Google Pay онлайн при оплаті в інтернет-магазинах не потрібно щоразу заново вводити дані платіжної карти, що скорочує час покупки і зручно як для користувачів, так і для онлайн-продавців", – розповів директор "Google Україна" Дмитро Шоломко, повідомляє "Економічна правда".
За його словами, наразі можливість оплати через Google Pay на сайті або в додатку доступна для клієнтів Wayforpay і Portmone.
"Однак ми працюємо над інтеграцією з новими партнерами і поступово будемо розширювати список", – зазначив він.
Нову опцію вже підключили 6500 онлайн-магазинів. Серед них такі як "Алло", "Інтертоп", "Якабу", "Карабас", "Гудвайн", "Домінос" та інші. Також над інтеграцією Google Pay в свої додатки працює Uklon.
При використанні Google Pay не потрібно кожного разу заповнювати довгі форми з даними платежу.
Проводячи оплату в інтернеті, Google Pay не передає інформацію про кредитну картку продавцеві, а в разі втрати телефону, його можна заблокувати за допомогою додаткового пароля, або видалити всі дані.
При цьому немає необхідності деактивовувати кредитну карту, оскільки її даних у телефоні немає.
Станом на кінець березня партнерами Google Pay в Україні стали 19 банків. Кількість точок, де можна сплачуватиа за покупки за допомогою цієї послуги, перевищує 200 тисяч.
Як повідомлялося, "Google Україна" констатує проникнення смартфонів в Україні на рівні 57% на кінець другого кварталу 2018 року.
До 2025 року компанія очікує чотириразового зростання кількості мобільних користувачів інтернету.
Нагадаємо, що компанія Google випустила для людей з порушеннями зору додаток Lookout, який дозволяє дізнаватися про об'єкти навколо.
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