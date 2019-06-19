Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Хрещатик"

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КБ "Хрещатик", який у 2016 році було визнано неплатоспроможним

У центробанку нагадали, що Нацбанк, згідно зі статтею 77 Закону "Про банки і банківську діяльність" та статтею 44 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зобов’язаний прийняти рішення про відкликання у банку ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб протягом п'яти днів із дня отримання такої пропозиції Фонду.

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 червня 2019 року прийняв рішення від 18 червня 2019 року № 415-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Хрещатик"", - зазначається у повідомленні на сайті прес-служби НБУ йдеться в "Економічна правда".

Нагадаємо, напередодні ​Верховний суд підтримав позицію колишніх власників банку "Капітал" та скасував рішення Національного банку України про ліквідацію цього банку.

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