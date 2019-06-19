CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ центробанку нагадали, що Нацбанк, згідно зі статтею 77 Закону "Про банки і банківську діяльність" та статтею 44 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зобов’язаний прийняти рішення про відкликання у банку ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб протягом п'яти днів із дня отримання такої пропозиції Фонду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Хрещатик"
Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КБ "Хрещатик", який у 2016 році було визнано неплатоспроможним
Фото: hubs.ua
"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 червня 2019 року прийняв рішення від 18 червня 2019 року № 415-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Хрещатик"", - зазначається у повідомленні на сайті прес-служби НБУ йдеться в "Економічна правда".
Нагадаємо, напередодні Верховний суд підтримав позицію колишніх власників банку "Капітал" та скасував рішення Національного банку України про ліквідацію цього банку.
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