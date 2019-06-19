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Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Хрещатик"

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ "КБ "Хрещатик", який у 2016 році було визнано неплатоспроможним
У центробанку нагадали, що Нацбанк, згідно зі статтею 77 Закону "Про банки і банківську діяльність" та статтею 44 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", зобов’язаний прийняти рішення про відкликання у банку ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб протягом п'яти днів із дня отримання такої пропозиції Фонду.
Нацбанк вирішив ліквідувати банк "Хрещатик" Фото: hubs.ua

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14 червня 2019 року прийняв рішення від 18 червня 2019 року № 415-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "КБ "Хрещатик"", - зазначається у повідомленні на сайті прес-служби НБУ йдеться в "Економічна правда".

Нагадаємо, напередодні Верховний суд підтримав позицію колишніх власників банку "Капітал" та скасував рішення Національного банку України про ліквідацію цього банку.

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19 06 2019 14:29
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