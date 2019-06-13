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Рішення про ліквідацію банку "Капітал" скасували

Верховний суд підтримав позицію колишніх власників банку "Капітал" та скасував рішення Національного банку України про ліквідацію цього банку
Верховний суд залишив незмінним рішення судів нижчих інстанцій, зокрема Окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного суду, які задовольнили позов акціонерів щодо скасування рішення НБУ про ліквідацію банку.
Рішення про ліквідацію банку "Капітал" скасували Фото: forins.ua

Рішення про виведення банку "Капітал" з ринку ухвалили у 2015 році. Тоді Нацбанк ліквідував цей банк через скарги клієнтів щодо того, що установа вчасно не обслуговує свої зобов’язання. Також на рішення про банкрутство та ліквідацію банку вплинуло те, що більшість його активів знаходилися на окупованих територіях, повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду.

Нагадаємо, що станом на 01 травня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України.

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13 06 2019 14:36
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