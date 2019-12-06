Нацбанк створив спеціальний підрозділ, щоб захистити права споживачів фінансових послуг

Національний банк України створив у своїй структурі спеціальний підрозділ, який буде займатися захистом прав споживачів фінансових послуг

Цей підрозділ створили через небажання депутатів ухвалювати закон про захист прав споживачів фінпослуг.

"Національний банк бере на себе відповідальність за захист прав споживачів фінансових послуг та створює спеціальний підрозділ, який буде займатися цими питаннями", — повідомив голова Національного банку Яків Смолій під час Форуму фінансової інклюзії, що проходить у Києві, йдеться в "Громадське".

За його словами, Нацбанк сподівався на ухвалення Верховною Радою закону, який на законодавчому рівні запровадив би систему захисту прав споживачів фінансових послуг, однак наразі відповідний законопроект депутати не вносять до порядку денного.

Окрім іншого, законопроект передбачає розкриття банками, ломбардами та іншими кредиторами реальних відсоткових ставок за кредитами та вказування всіх прихованих комісій та платежів у рекламі.

Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій пропонує почати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо початку нової програми кредитної підтримки України ще цього року, тобто до закінчення поточної програми stand-by.

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