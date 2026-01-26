Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія та ЄС створюють центр безпеки для підводної інфраструктури

26 січня 2026, 13:52
Фото: istopoli.com
Прикордонна служба Фінляндії спільно з європейськими партнерами запускає центр морського спостереження у Фінській затоці для захисту критичних підводних комунікацій від атак та саботажу.

Прикордонна служба Фінляндії спільно з іншими країнами Балтійського моря та за підтримки Європейської комісії створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у Фінській затоці. 

Про це повідомили у пресслужбі відомства. 

Регіон Балтійського моря перебуває у стані підвищеної готовності після низки атак на електропроводи, телекомунікаційні лінії та газопроводи з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році.

"Компетентні органи повинні мати можливість і повноваження втручатися у ситуації, що виникають у територіальних водах та виключній економічній зоні", - наголосили у фінській Прикордонній службі.

Ще восени 2025 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що москва посилює гібридні атаки проти європейських держав, зокрема у Балтійському морі, щоб перевірити їхню стійкість та готовність до кризових ситуацій.

Раніше ми писали, що Фінляндія активізувала підготовку до можливої ​​війни.

 

Фінляндіязахистфінська затока

