Португалія скасовує тимчасовий захист білорусів, що втекли з України

08 листопада 2025, 14:09
Вони мають 20 днів на добровільний виїзд, інакше їм загрожує депортація.

Управління з питань інтеграції, міграції та притулку Португалії (AIMA) наказало деяким громадянам Білорусі, які отримали тимчасовий захист у країні, залишити Португалію. 

Про це інформує португальський інформаційний телеканал SIC Notícias.

Наказ стосується білорусів, які прибули до Португалії через війну в Україні після початку повномасштабного вторгнення росії. Вони мають 20 днів, щоб добровільно покинути країну, інакше можливе примусове видворення.

Деякі з постраждалих розповіли, що залишили Білорусь ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму Лукашенка та побоюються арешту у разі депортації.

"Я публікувала багато дописів у соцмережах на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. Нас можуть заарештувати лише за лайк під публікацією. А я робила публікації", - сказала білоруска на ім’я Тетяна.

У AIMA пояснили SIC Notícias, що будь-яка особа зі статусом тимчасового захисту, повнолітня чи неповнолітня, може отримати наказ про добровільний виїзд.

Видання зафіксувало принаймні один випадок скасування тимчасового захисту для дитини. 10-річній дівчині, яка народилася в росії у сім’ї українських батьків, нещодавно скасували статус.

"Вони (AIMA) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту", - зазначив адвокат сім’ї Даніела Кастро.

 

Португаліязахистбілоруси

