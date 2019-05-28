Міжнародні резерви України скоротилися на $1,2 млрд, - Нацбанк

"Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 мільярда доларів США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань

Від початку травня 2019 року обсяг міжнародних золотовалютних резервів скоротився на 1,2 мільярда доларів та вперше у цьому році опустився нижче позначки у 20 мільярдів доларів.

Інформацію подає голова Національного банку України Яків Смолій під час зустрічі з місією МВФ 28 травня, повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

"Обсяг міжнародних резервів наразі 19,3 мільярда доларів США, і цього достатньо для виконання суверенних зобов’язань. Водночас, співпраця з МВФ - це також доступ до іншого фінансування, запорука продовження структурних реформ, без яких неможливе довгострокове стійке зростання української економіки", - сказав Смолій.

Зазначимо, що в квітні міжнародні резерви України становили 20,52 мільярда доларів, тобто за місяць вони скоротилися на 1,22 мільярда доларів.

Голова Нацбанку також додав, що до кінця 2019 року Україна має сплатити 5 мільярдів доларів за валютними боргами перед зовнішніми та внутрішніми кредиторами.

Раніше Нацбанк прогнозував, що міжнародні резерви України у 2019-2021 роках будуть на рівні 21-22 мільярди доларів.

У березні міжнародні резерви зросли на 2,1%.

Міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) - це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.

Нагадаємо, що у Національному банку України повідомили, що за підсумками січня 2019 року обсяг міжнародних резервів України склав 20,82 мільярда доларів, що відповідає тому рівню, який був наприкінці 2018 року.