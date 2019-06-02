Обсяг золотовалютних резервів України у січні залишився на рівні 5-річного максимуму, - НБУ

У Національному банку України повідомили, що за підсумками січня 2019 року обсяг міжнародних резервів України склав 20,82 мільярда доларів, що відповідає тому рівню, який був наприкінці 2018 року.

Зазначається, що у січня 2019 року Україна виплатила з резервів 883,9 мільйона доларів боргів, більшість з яких - за державними облігаціями.

Водночас Нацбанк активно скуповував валюту на міжбанківському ринку, де загалом придбав 136,1 мільйона доларів, також змінилась вартісна оцінка деяких інструментів, які зберігаються у золотовалютних резервах, через що їхня вартість зросла на 126,3 мільйона доларів.

"Загалом станом на 01 лютого 2018 року обсяг міжнародних резервів залишається на рівні п’ятирічного максимуму і покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку", - зазначають в НБУ.



Зазначимо, що міжнародні резерви (або золотовалютні резерви) - це грошові та фінансові накопичення держави у світових валютах (доларах, євро) та дорогоцінних металах. Вони необхідні для того, аби коригувати курс національної валюти (продажем валюти за встановленим курсом Нацбанк може регулювати курс валют) та розраховуватись за валютними зобов’язаннями держави.

Нагадаємо, міжнародні резерви Національного банку України в жовтні зросли на $99 млн до $16,737 млрд, а на початку листопада завдяки розміщенню єврооблігацій Міністерством фінансів сягнули $18,069 млрд.