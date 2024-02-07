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ПОЛІТИКА

Відмова в екстрадиції: Австрійські суди не згодилися видати ексглаву НБУ за запитом України

07 лютого 2024, 10:17
Відмова в екстрадиції: Австрійські суди не згодилися видати ексглаву НБУ за запитом України
Джерело: wikipedia
Шевченко просить політичного притулку, заявляючи про політичне переслідування з боку Офісу президента.

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови правління Національного банку Кирила Шевченка.

Про це повідомляє австрійське видання Der Standard.

Шевченко просить політичного притулку, заявляючи про політичне переслідування з боку Офісу президента.

У коментарі виданню колишній голова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням". Причиною справи проти нього він назвав свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову проводити емісію гривні та знизити облікову ставку у перший рік війни.

НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.

Нагадаємо, 4 жовтня 2022 року голова НБУ Шевченко подав у відставку. Офіційна причина – за станом здоров'я, неофіційна – протиріччя з Офісом президента. Наступного дня НАБУ та САП повідомили про підозру Шевченку у справі про незаконне виведення 206 млн грн з Укргазбанку у 2014-2019 роках. 24 жовтня НАБУ оголосило Шевченка в розшук. У листопаді Шевченка оголосили в міжнародний розшук.

НБУАвстраліяекстрадиція

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