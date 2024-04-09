Австралійська еліта прагне перевести $9 млрд російських "брудних грошей" в Україну

Дискусії щодо використання російських активів в Австралії активізувалися, оскільки армія рф має успіхи на полі бою в Україні, а Конгрес США затягує зі схваленням пакету допомоги Києву.

В Австралії еліти вимагають конфіскувати $9 млрд російських активів, які заморозила влада країни, спрямувати їх на фінансову підтримку України.

Про це повідомляє австралійське видання Sydney Morning Herald.

Група експосадовців, серед яких експрем'єр-міністри, дипломати, підпримці, військові та політичні лідери звернулася з листом до скарбника країни Джима Чалмерса, в якому закликали його розглянути кілька варіантів щодо того, як перенаправити мільярди "брудних грошей" рф, які збрігаються в Австралії відколи були запроваджені санкції проти російських олігархів та інших осіб, які сприяли вторгненню рф до Україїни.

Дискусії щодо використання російських активів в Австралії активізувалися, оскільки ЗС рф мають успіхи на полі бою в Україні, а Конгрес США затягує зі схваленням пакету допомоги Києву.

"Ми звертаємося з цим проханням, тому що Австралія може досягти значно більшої ваги без жодних витрат для австралійських платників податків", — йдеться в листі, який підписали колишній прем’єр-міністр Джон Говард, лідер індустрії охорони здоров’я доктор Таня Дус і преподобний Білл Крюс, служитель Об’єднаної церкви.