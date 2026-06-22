Токіо продасть Австралії 11 фрегатів класу Mogami

У межах контракту вартістю близько 7 млрд доларів Токіо поставить Австралії 11 сучасних фрегатів класу Mogami.

Японія та Австралія підписали історичну угоду про постачання 11 багатоцільових фрегатів класу Mogami, побудованих компанією Mitsubishi Heavy Industries.

Як зазанчає портал Аdevarul, , вартість контракту становить близько 7 млрд доларів. Перші три кораблі збудують у Японії та передадуть Австралії з 2029 року, тоді як решту фрегатів складатимуть уже на австралійських верфях.

Нові кораблі мають замінити фрегати класу Anzac, які перебувають на озброєнні ВМС Австралії. У Канберрі розраховують, що угода посилить обороноздатність країни на тлі зростання безпекових викликів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Фрегати класу Mogami належать до найсучасніших бойових кораблів японської розробки. Вони оснащені системами малопомітності, сучасною електронікою та можуть діяти з відносно невеликим екіпажем завдяки високому рівню автоматизації.

Видання зазначає, що це перший випадок після Другої світової війни, коли Японія експортує великі бойові кораблі іншій державі. Угода стала можливою після пом’якшення обмежень на експорт оборонної продукції, ухваленого Токіо у 2014 році.