Австрійська авіакомпанія призупиняє польоти до Тегерану

Рейси Відень — Тегеран поки що скасували до 18 квітня.

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines призупиняє рейси між Віднем і Тегераном через зростання напруженості в регіоні. Це була остання західноєвропейська авіакомпанія, яка літала в Іран.

Про це пише Reuters.

Рейси Відень — Тегеран поки що скасували до 18 квітня. До того ж МЗС Австрії, за прикладом інших європейських країн, закликало своїх громадян покинути Іран.

Авіакомпанія також планує змінити маршрути літаків, які проходять через повітряний простір Ірану, заявляючи, що "безпека наших пасажирів і екіпажів є найвищим пріоритетом".

Раніше рейси до Тегерану скасувала німецька материнська компанія Austrian Airlines — Lufthansa.

Lufthansa й Austrian були єдиними західними авіаперевізниками, які останніми роками літали безпосередньо до Тегерану після того, як нідерландська KLM і британська British Airways припинили такі рейси через низьку прибутковість ще до пандемії коронавірусу, передає профільне видання Simple Flying.

Вчора видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 24-48 годин, але план нападу ще не готовий.

США спостерігали, як Іран переміщує військові засоби всередині країни, включаючи безпілотники та крилаті ракети, сигналізуючи про те, що він, можливо, готується атакувати ізраїльські цілі зі своєї території.