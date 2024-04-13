США спостерігають за переміщенням ракет і безпілотників на території Ірану – CNN

Один зі співрозмовників сказав, що США бачили, як Іран готує до 100 крилатих ракет.

США спостерігали, як Іран переміщує військові засоби всередині країни, включаючи безпілотники та крилаті ракети, сигналізуючи про те, що він, можливо, готується атакувати ізраїльські цілі зі своєї території.

Про це повідомляє CNN.

За словами двох джерел, близьких до розвідки США, на які посилається американський телеканал, це також може свідчити про намагання Ірану стримати Ізраїль або США від можливого контрудару по своїй території.

Один зі співрозмовників сказав, що США бачили, як Іран готує до 100 крилатих ракет.

Іранці, за інформацією джерела, хочуть, щоб їхній удар по Ізраїлю був "значним". Але вони також хочуть уникнути прямої війни з Ізраїлем і США, тому, за оцінкою американської розвідки, Іран може використати свої проксі-сили для здійснення першої атаки.

Влада Німеччина закликає своїх громадян не їхати до Ізраїлю. Крім того, німцям радять виїхати з Ірану.

"Разом із нашими партнерами зараз ми робимо все можливе, щоб дипломатичними каналами не допустити ескалації ситуації на Близькому та Середньому Сході. Громадяни Німеччини в регіоні, будь ласка, зверніть увагу на наші інструкції з безпеки. Існує попередження про подорожі для Ірану, Ізраїлю та палестинських територій", - йдеться у повідомленні.

МЗС також закликає німців в Ірані покинути країну. У Німеччині зазначають, що посольства в Тегерані та регіоні вже вжили необхідних запобіжних заходів.

Вчора видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 24-48 годин, але план нападу ще не готовий.