Австралія ввела санкції проти росіян, причетних до смерті Навального

Ці останні санкції є частиною спроб уряду Австралії притягнути до відповідальності винних у смерті Навального.

Австралія ввела фінансові санкції і заборону на поїздки щодо семи співробітників російських в'язниць після того, як російський опозиціонер Олексій Навальний помер в ув'язненні.

Про це повідомляє The West.

Ці останні санкції є частиною спроб уряду Австралії притягнути до відповідальності винних у смерті Навального.

"З ним регулярно погано поводилися, відмовляли в медичній допомозі та поміщали в одиночні камери на тривалі періоди", - йдеться в заяві уряду.

16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Британія також ввела санкції проти співробітників колонії "Полярний вовк", де помер російський опозиціонер Алексєй Навальний.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають додаткові санкції проти росії через смерть Навального.