Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Австралія ввела санкції проти росіян, причетних до смерті Навального

26 лютого 2024, 13:08
Австралія ввела санкції проти росіян, причетних до смерті Навального
Фото: Wonderzine
Ці останні санкції є частиною спроб уряду Австралії притягнути до відповідальності винних у смерті Навального.

Австралія ввела фінансові санкції і заборону на поїздки щодо семи співробітників російських в'язниць після того, як російський опозиціонер Олексій Навальний помер в ув'язненні.

Про це повідомляє The West.

Ці останні санкції є частиною спроб уряду Австралії притягнути до відповідальності винних у смерті Навального.

"З ним регулярно погано поводилися, відмовляли в медичній допомозі та поміщали в одиночні камери на тривалі періоди", - йдеться в заяві уряду.

16 лютого управління Федеральної служби виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомило про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального у виправній колонії. Там він відбував свій термін.

Британія також ввела санкції проти співробітників колонії "Полярний вовк", де помер російський опозиціонер Алексєй Навальний.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають додаткові санкції проти росії через смерть Навального.

Австраліясанкціїсмерть Навального

Останні матеріали

США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О’Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Технології
Короткий огляд російського флоту А-50. Є в наявності, але невідомо, чи літають – Том Купер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 06:51
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та
Cуспільство
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2024, 15:18
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється