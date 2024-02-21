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ПОЛІТИКА

Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний

21 лютого 2024, 16:17
Британія ввела санкції проти співробітників колонії, де помер Навальний
Серед осіб, на яких поширюються санкції, – Вадим Калінін, начальник колонії "Полярний вовк", та п’ятеро його заступників.

Велика Британія ввела санкції проти співробітників колонії "Полярний вовк", де помер російський опозиціонер Алексєй Навальний.

Про це повідомляє Bloomberg.

Британія наклала санкції на шістьох осіб, які очолюють виправну колонію, де помер Навальний. До осіб, які потрапили під санкції, буде застосовано заморожування активів і заборону на в’їзд.

"Зрозуміло, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути", – заявив міністр закордонних справ Девід Кемерон у заяві. "Сьогодні ми вводимо санкції проти найвищих тюремних чиновників, відповідальних за його (Навального) утримання в колонії, де він провів останні місяці свого життя. Відповідальні за жорстоке поводження з Навальним не повинні мати жодних ілюзій – ми притягнемо їх до відповідальності"

Серед осіб, на яких поширюються санкції, – Вадим Калінін, начальник колонії "Полярний вовк", та п’ятеро його заступників.

Європейський Союз також готує санкції у зв’язку зі смертю російського опозиційного політика Олексія Навального в російській тюрмі.

Президент США Джо Байден заявив, що Штати розглядають додаткові санкції проти росії через смерть Навального.

Британіясанкціі проти росіїНавальний

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