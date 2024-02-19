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Євросоюз введе санкції через смерть Навального – Бербок

19 лютого 2024, 13:31
Євросоюз введе санкції через смерть Навального – Бербок
Фото:shutterstock.com
Європейський Союз готує санкції у зв’язку зі смертю російського опозиційного політика Олексія Навального в російській тюрмі.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, передає Укрінформ.

"російська жорстока агресивна війна проти України – це не лише війна проти України, але й проти свободи у Європі та світі і також проти свободи в росії. Ми вже бачили в росії, і не лише перед 24 лютого, два роки тому, жорстоке насильство, з яким російський президент репресує своїх громадян, які виходять на вулиці за свободу, які хочуть відстоювати свободу на виборах, які хочуть мати свободу слова в газетах чи на новинних порталах", - сказала Бербок.

За її словами, саме тому Євросоюз протягом останніх двох років вже запроваджував санкції у відповідь на масові порушення прав людини в росії, а також у зв'язку з довільними арештами, які мали місце. 

"І у світлі цієї системи санкцій смерть Олексія Навального, звичайно, не тільки продовжуватиме нас турбувати, але ми також будемо ініціювати подальші санкційні заходи з цього приводу", - додала глава німецького МЗС.

Дружина російського опозиціонера Юлія Навальна долучиться сьогодні до зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. 

"Сьогодні ми будемо говорити з дружиною Олексія Навального і продовжимо це робити в найближчі місяці", - підсумувала міністерка.

Ми також писалв, що сьогодні Рада міністрів ЄС розгляне підтримку України і вшанує пам'ять Навального.

Крім того, смерть російського опозиціонера Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні.

 

санкціїЄвросоюзНавальний

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