Смерть Навального має підштовхнути Німеччину до передачі Taurus Україні – Politico

Шольц має побоювання реакції росії, якщо Україна завдасть удару по Кримському мосту.

Про це йдеться в матеріалі американськї медіа-організації Politico.

Ракети Taurus мають дальність 500 км і потужну бойову частину.

Смерть російського опозиціонера Олексія Навального має підштовхнути канцлера Німеччини Олафа Шольца відправити в Україну крилаті ракети Taurus, заявила голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн.

"Правильна відповідь - відправити зараз все, що у нас є, навіть цей Taurus", - сказала вона.

Зелені, FDP і опозиційні християнські демократи виступають за доставку ракет Taurus, які мають радіус дії близько 500 кілометрів і потужну боєголовку, яка може знищувати посилені цілі або ключову інфраструктуру, як-от мости.

Берлін стурбований реакцією москви, якщо Україна завдасть удару по ключовим цілям, таким як міст у Керченській протоці, який з’єднує росію з окупованим Кримом.

Блок на Taurus став болючим питанням у Німеччині, яка в усьому іншому значно випереджає інші європейські країни у наданні військової допомоги Україні.

Коли Шольца запитали про його відмову відправити ракети на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав, що це питання було "дивним".

"Мені важко пояснити, чому канцлер не сказав: Давай, давай це зробимо", - сказав Штрак-Ціммерманн на конференції.

"Два дні тому — смерть Навального саме в цей момент, коли ми збираємося на цій конференції — це знак, і ми повинні реагувати", - додав він.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, сказав, що Taurus стане потужним доповненням до українського арсеналу в той час, коли країна зазнає зростаючого тиску російських атак.

"Кожен квадратний метр окупованої Росією України знаходиться в зоні досяжності... ніщо не буде безпечним", -додав Ходжес.

Українські чиновники, які розмовляли з Politico, сказали, що забезпечення поставок Taurus зараз є життєво важливою вимогою для Києва.