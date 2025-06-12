Німеччина пообіцяла €9 млрд Україні, але ракети Taurus не передасть
Цьогоріч Німеччина виділить Україні €9 млрд допомоги, однак передачу ракет Taurus не розглядає.
Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу.
"Німеччина буде брати участь у фінансування далекобійної зброї [...] Ми мусимо надати для цього фінанси, щоб ЗСУ змогли закупити матеріали. €4 млрд допомоги ми планували допомоги Україні. Останніми місяцями до €7 мільярдів ми підняли цю допомогу. Далі ще не остаточно вирішено додати ще €1,9 мільярдів", — сказав Пісторіус на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами міністра, частина з цих коштів буде направлена на фінансування проєкту виробництва далекобійної зброї.
"Отже, таким чином ми надамо €9 мільярдів для підтримки України", — резюмував Пісторіус.
Журналісти поцікавились в нього, чи розглядає Німеччина передачу Україні далекобійних ракет Taurus.
"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам — ні", — відповів він.
Раніше повідомлялось, що Німеччина побоюється війни з росією і хоче розширити мережу укриттів.