Німеччина пообіцяла €9 млрд Україні, але ракети Taurus не передасть

За словами міністра, частина з цих коштів буде направлена на фінансування проєкту виробництва далекобійної зброї.

Цьогоріч Німеччина виділить Україні €9 млрд допомоги, однак передачу ракет Taurus не розглядає.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу.

"Німеччина буде брати участь у фінансування далекобійної зброї [...] Ми мусимо надати для цього фінанси, щоб ЗСУ змогли закупити матеріали. €4 млрд допомоги ми планували допомоги Україні. Останніми місяцями до €7 мільярдів ми підняли цю допомогу. Далі ще не остаточно вирішено додати ще €1,9 мільярдів", — сказав Пісторіус на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами міністра, частина з цих коштів буде направлена на фінансування проєкту виробництва далекобійної зброї.

"Отже, таким чином ми надамо €9 мільярдів для підтримки України", — резюмував Пісторіус.

Журналісти поцікавились в нього, чи розглядає Німеччина передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

"Ви поставили мені питання, чи ми це розглядаємо. Я відповідаю вам — ні", — відповів він.

Раніше повідомлялось, що Німеччина побоюється війни з росією і хоче розширити мережу укриттів.