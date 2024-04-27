Якщо росія переможе, то її танки не зупиняться в Україні – глава МЗС Чехії

росія одна з головних загроз для Європи і кремль в разі перемоги у війні не зупинитися в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, якого цитує Telex.

Таку заяву глава МЗС Чехії зробив під час візиту до Будапешту в присутності міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Я думаю, що це загальновідомий факт, що Чехія бачить російський імперіалізм як найбільшу загрозу і ризик для Європи. Чехія підтримуватиме Україну доти, доки це буде потрібно. В інтересах Європи, щоб Україна захищалася, захищалася протистояти російській агресії та повертати собі всю свою територію", - сказав Ліпавський.

Він додав, що наразі ніхто не робить для безпеки Європи більше, ніж українці.

"Наївно думати, що якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться біля наших кордонів", - сказав міністр.

Він також додав, що після Другої світової війни москва включила Центральну Європу в російську сферу впливу. На думку глава МЗС, одне з найважливіших завдань Заходу, Євросоюзу та НАТО - не допустити повторної спроби Москви "викрадення" Європи.