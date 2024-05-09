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ПОЛІТИКА

Молдова бореться за звільнення від російської дезінформації на основі ШІ – Politico

09 травня 2024, 12:02
Молдова бореться за звільнення від російської дезінформації на основі ШІ – Politico
Фото: ukrinform.com
кремль витратив минулого року приблизно 50 мільйонів доларів на підрив демократії в Молдові.

росія поширює багато фейкових відео, спрямованих проти президентки Молдови Маї Санду, інструментами штучного інтелекту. Одне з таких відео було про те, як Мая Санду заборонила людям пити популярний ягідний чай. На ньому нібито показано, як Санду знущається над бідними, забороняючи збирати шипшину — дику ягоду, що використовується в традиційному різдвяному напої. Очевидною причиною заборони Санду назвала захист навколишнього середовища, повідомляє Politico.

"Ці фейки є частиною нового етапу гібридної війни росії проти Молдови", — заявив в інтерв'ю Politico Станіслав Секрієру, радник Санду з питань національної безпеки.

Ця невелика східноєвропейська країна, населення якої приблизно дорівнює населенню Парижа або Чикаго, стала центром боротьби з дезінформацією, значною мірою підживлюваною штучним інтелектом, і виборами.

"Якщо інші демократичні країни побоюються втручання іноземних урядів у свої справи, то для Молдови таке втручання стало повсякденною реальністю. Деякі місцеві чиновники та західні дипломати занепокоєні тим, що постійні зусилля москви щодо втручання можуть створити підґрунтя для можливого російського вторгнення в певний момент", — пише Politico.

Проросійські політики поширюють брехню серед  виборців в Молдові. кремль витратив минулого року приблизно 50 мільйонів доларів на підрив демократії в Молдові. 

"Штучний інтелект активно використовується для дискредитації авторитету наших лідерів", — каже Ана Ревенко, колишній міністр внутрішніх справ Молдови, яка з жовтня очолює новостворений Центр стратегічних комунікацій та боротьби з дезінформацією.

Молдовадезінформаціяштучний інтелектросія загроза

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