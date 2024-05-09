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ПОЛІТИКА

Байден не вірить, що Трамп прийме результати президентських виборів у разі свого програшу

09 травня 2024, 14:52
Байден не вірить, що Трамп прийме результати президентських виборів у разі свого програшу
This combination of pictures created on October 22, 2020 shows then US president Donald Trump (L) and then Democratic presidential candidate Joe Biden during their final campaign debate in Nashville, Tennessee on the same date. © AFP
Однією з основ виборчої кампанії Байдена є попередження про те, що Трамп становить серйозну загрозу для демократії.

Президент США демократ Джон Байден сумнівається, що колишній американський лідер республіканець Дональд Трамп визнає результати виборів у листопаді, якщо програє. Байден назвав це "небезпечною" поведінкою з боку свого опонента.

Про це повідомляє The Hill.

"Це Трамп і він може не прийняти результати виборів? Повірте мені, що він цього не зробить (не прийме результати — ред.). Він не прийме, і це небезпечно", - сказав президент США в інтерв'ю CNN. 

"Послухайте, я подорожую по всьому світу з іншими світовими лідерами. Знаєте, що вони всі кажуть? Це не жарт. 80 відсотків з них після великої зустрічі кажуть: "Ви повинні перемогти. Моя демократія на кону", - додав він.

Байден згадав про риторику Трампа під час передвиборчої кампанії, яка свідчила про те, що республіканець буде переслідувати своїх політичних опонентів. 

Однією з основ передвиборчої кампанії Байдена було попередження про те, що Трамп становить серйозну загрозу для демократії. Водночас Трамп випереджає Байдена в опитуваннях у "хитких" штатах, і їхні показники майже рівні в загальнонаціональних опитуваннях.

Байден заявив, що задоволений станом своєї виборчої кампанії, вказавши на потужну організацію роботи своєї команди порівняно з Трампом, який ще відстає в укомплектуванні штату.

"Я думаю, що задоволений траєкторією кампанії. І ви знаєте так само добре, як і я, що більшість людей не зосереджуються і не приймають рішення до осені. Багато чого відбувається. Побачимо, що буде далі", - сказав президент США.

Трамп продовжує заявляти, що результати виборів 2020 року були сфальсифікованими, попри те, що низка судових справ з цього приводу відхилені, а представники виборчих комісій на федеральному рівні й на рівні штатів спростовують його твердження.

Прихильники республіканця штурмували Капітолій 6 січня 2021 року, намагаючись зупинити визнання перемоги Байдена після того, як Трамп закликав їх вийти на мітинг у Вашингтоні в цей день.

"Якщо все буде чесно, я з радістю прийму результати. Якщо це не так, ви повинні боротися за права країни", - сказав нещодавно Трамп.

Попри судові процеси, Трамп зберігає значну підтримку серед республіканців і вже отримав достатню кількість голосів на праймеріз, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії. 

Джо БайденВибори в СШАДональд Трамп

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