Байден не вірить, що Трамп прийме результати президентських виборів у разі свого програшу

Однією з основ виборчої кампанії Байдена є попередження про те, що Трамп становить серйозну загрозу для демократії.

Президент США демократ Джон Байден сумнівається, що колишній американський лідер республіканець Дональд Трамп визнає результати виборів у листопаді, якщо програє. Байден назвав це "небезпечною" поведінкою з боку свого опонента.

Про це повідомляє The Hill.

"Це Трамп і він може не прийняти результати виборів? Повірте мені, що він цього не зробить (не прийме результати — ред.). Він не прийме, і це небезпечно", - сказав президент США в інтерв'ю CNN.

"Послухайте, я подорожую по всьому світу з іншими світовими лідерами. Знаєте, що вони всі кажуть? Це не жарт. 80 відсотків з них після великої зустрічі кажуть: "Ви повинні перемогти. Моя демократія на кону", - додав він.

Байден згадав про риторику Трампа під час передвиборчої кампанії, яка свідчила про те, що республіканець буде переслідувати своїх політичних опонентів.

Однією з основ передвиборчої кампанії Байдена було попередження про те, що Трамп становить серйозну загрозу для демократії. Водночас Трамп випереджає Байдена в опитуваннях у "хитких" штатах, і їхні показники майже рівні в загальнонаціональних опитуваннях.

Байден заявив, що задоволений станом своєї виборчої кампанії, вказавши на потужну організацію роботи своєї команди порівняно з Трампом, який ще відстає в укомплектуванні штату.

"Я думаю, що задоволений траєкторією кампанії. І ви знаєте так само добре, як і я, що більшість людей не зосереджуються і не приймають рішення до осені. Багато чого відбувається. Побачимо, що буде далі", - сказав президент США.

Трамп продовжує заявляти, що результати виборів 2020 року були сфальсифікованими, попри те, що низка судових справ з цього приводу відхилені, а представники виборчих комісій на федеральному рівні й на рівні штатів спростовують його твердження.

Прихильники республіканця штурмували Капітолій 6 січня 2021 року, намагаючись зупинити визнання перемоги Байдена після того, як Трамп закликав їх вийти на мітинг у Вашингтоні в цей день.

"Якщо все буде чесно, я з радістю прийму результати. Якщо це не так, ви повинні боротися за права країни", - сказав нещодавно Трамп.

Попри судові процеси, Трамп зберігає значну підтримку серед республіканців і вже отримав достатню кількість голосів на праймеріз, щоб стати кандидатом у президенти від Республіканської партії.