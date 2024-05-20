Фінський уряд допускає часткове відкриття кордону з рф

Фінського-російський кордон можна буде спробувати частково відкрити, коли буде ухвалено "закон про видворення".

Про це заявив фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо в інтерв'ю Yle.

Прем’єр повідомив, що, згідно з розвідданими, росія не змінила свою політику і ситуація на кордоні залишається незмінною.

Попри те, що з приходом весни на кордоні не було помічено зростання незаконних перетинів, в рф біля кордонів Фінляндії тисячі людей все ще чекають можливості перетнути фінський кордон.

"Є всі підстави вважати, що якщо ми відкриємо прикордонний пункт, люди майже напевно прибудуть туди", – сказав він.

Закон передбачає повернення прохачів притулку в росію, буде подано на розгляд парламенту через тиждень.

"Коли закон буде ухвалено, ми постараємося обережно відкрити кордон. Коли він буде в нашому арсеналі, то обмірковуючи й обговорюючи, можна було б спробувати відкрити рух через кордон", – додав Орпо.

За словами прем'єра, у Фінляндії є бажання нормалізувати ситуацію, але все залежить від рф.

"Ми могли б спробувати почати з одного прикордонного пункту. І якщо по обидва боки кордону буде налагоджена співпраця, це дасть можливість відкрити й інші", – підсумував політик.

Нагадаємо, що кордон між Фінляндією і росією закрили в листопаді 2023 року на два тижні, через зростання шукачів притулку, які прибували з росії.

Пізніше фінська влада вирішила 14 грудня відкрити два прикордонні пункти: Вааліма і Ніірала. Проте першого ж дня з боку росії прибули понад 100 прохачів притулку і після цього Фінляндія закрила кордон.