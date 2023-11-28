Фінляндія закриває весь кордон з росією на 2 тижні
Про це повідомляє Helsingin Sanomat.
"Уряд вирішив закрити усі пункти пропуску на кордоні з росією, з яких на цей час залишався діючим лише КПП "Райя-Йоосеппі" в Лапландії", - заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.
Подати заявки на притулок надалі можна буде лише в портах і аеропорту.
Проте рішення не торкнеться вантажних залізничних перевезень між росією і Фінляндією.
Набуде чинності це рішення вже з півночі середи. Наразі діятиме до 13 грудня.
Прем'єр сказав, що причиною рішення стала спроба росії чинити вплив на Фінляндію, а для Гельсінкі це неприйнятно.
В понеділок на КПП "Райя-Йоосеппі" подали заявки про притулок лише кілька мігрантів, вчора – жодного.
За словами Петтері Орпо, Гельсінкі керувалося не цифрами, а загальною оцінкою ситуації.
Зі середини цього місця на КПП між росією та Фінляндією почало приходити суттєво більше людей без документів, що дають їм право в’їзду на територію Євросоюзу.
З того часу у Фінляндії почали готувати законопроєкт щодо закриття кордону з росією.