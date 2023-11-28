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Фінляндія закриває весь кордон з росією на 2 тижні

28 листопада 2023, 18:24
Фінляндія закриває весь кордон з росією на 2 тижні
Фото: istopoli.com
Країна вирішила тимчасово закрити останній діючий КПП на кордоні з росією на найближчі два тижні.

Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

"Уряд вирішив закрити усі пункти пропуску на кордоні з росією, з яких на цей час залишався діючим лише КПП "Райя-Йоосеппі" в Лапландії", - заявив прем'єр-міністр Петтері Орпо.

Подати заявки на притулок надалі можна буде лише в портах і аеропорту. 

Проте рішення не торкнеться вантажних залізничних перевезень між росією і Фінляндією. 

Набуде чинності це рішення вже з півночі середи. Наразі діятиме до 13 грудня. 

Прем'єр сказав, що причиною рішення стала спроба росії чинити вплив на Фінляндію, а для Гельсінкі це неприйнятно. 

В понеділок на КПП "Райя-Йоосеппі" подали заявки про притулок лише кілька мігрантів, вчора – жодного. 

За словами Петтері Орпо, Гельсінкі керувалося не цифрами, а загальною оцінкою ситуації.

Зі середини цього місця на КПП між росією та Фінляндією почало приходити суттєво більше людей без документів, що дають їм право в’їзду на територію Євросоюзу.

З того часу у Фінляндії почали готувати законопроєкт щодо закриття кордону з росією.

 

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