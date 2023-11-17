У Фінляндії готують законопроєкт щодо закриття кордону з росією – ЗМІ

Наразі уряд хоче побачити, як закриття чотирьох пунктів пропуску вплине на кількість осіб, які просять притулок, перш ніж вживати більш серйозних заходів на кордоні.

Фінляндія може повністю закрити кордон з росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроєкт.

Про це повідомляє MTV3.

За інформацією видання, такий законопроєкт розробляють у якості запасного заходу на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Джерела журналістів, розповіли, що поки потреби в такій мірі немає. Тому Державна рада Фінляндії (уряд) не збереться на додаткове засідання у ці вихідні.

Наразі уряд хоче побачити, як закриття чотирьох пунктів пропуску вплине на кількість осіб, які просять притулок, перш ніж вживати більш серйозних заходів на кордоні.

При цьому зараз ситуація на прикордонних переходах спокійна, уточнюють у MTV3.

Нагадаємо, раніше Фінляндія вирішила закрити чотири пункти пропуску на кордоні з росією. Це пояснили великою кількістю біженців, які шукають притулку.