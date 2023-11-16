Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з росією

Прикордонні пункти Вартіус, Салла, Куусамо і Раджа-Йосепі залишаться відкритими.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо і голова МВС Марі Рантанен 16 листопада оголосили про закриття пунктів пропуску на східному кордоні країни до 18 лютого 2024 року.

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Пункти пропуску на східному кордоні закриють уночі проти 18 листопада. А саме:

Ваалімаа — з російської — Торфяновка,

Нуйямаа — Бруснічноє,

Іматра — Свєтогорськ,

Ніірала — Вяртсиля.

Прикордонні пункти Вартіус, Салла, Куусамо і Раджа-Йосепі залишаться відкритими.

За останні роки Фінляндія готувалася до того, що росія спрямує велику кількість шукачів притулку до кордону. росіяни уже робили так на фінському кордоні під час міграційної кризи 2015 року.

Багато мігрантів переїжджають до Фінляндії на велосипедах без необхідних паперів, без працюючих велосипедних ліхтарів і шоломів. 12 листопада Фінляндія заборонила перетинати кордон із росією на велосипедах.

Кількість перетинів російсько-фінського кордону залишалася відносно невеликою, але продовжує зростати. Станом на 06:30 15 листопада до кордону прибули 36 шукачів притулку. Станом на 22:00 15 листопада — 75. За два попередні дні зафіксували 94 людини. Для порівняння, за чотири місяці до 12 листопада їх було загалом 91.

Представник прикордонної служби Фінляндії розповів, що серед мігрантів є громадяни Іраку, Ємену і Сирії, які до росії прибули легально, однак не мали дозволу на вʼїзд до Фінляндії.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і його колега з Фінляндії Саулі Нііністьо звинуватили росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.