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ПОЛІТИКА

Президенти Німеччини та Фінляндії заявили, що рф навмисно допомагає мігрантам перетинати кордони для дестабілізації західних країн

16 листопада 2023, 12:51
Президенти Німеччини та Фінляндії заявили, що рф навмисно допомагає мігрантам перетинати кордони для дестабілізації західних країн
Фото: Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен сказала, що Фінляндія може за певних умов закрити свій східний кордон і навіть кордон усієї країни.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і його колега з Фінляндії Саулі Нііністьо звинуватили росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

З відповідною заявою лідери країн виступили на пресконференції в Бонні, повідомляє DW.

З огляду на ситуацію з мігрантами на кордоні Фінляндії і рф Штайнмаєр звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими нелегали потрапляють в Центральну Європу, наприклад, через Західні Балкани, почастішали випадки перетину кордону з росії через білорусь і Польщу до Німеччини.

"Зрозуміло, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців", – сказав він.

"Я вважаю, що люди в росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія і Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім ненавмисно", – додав німецький президент.

Нещодавно, премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає нелегальним мігрантам потрапити в країну. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен сказала, що Фінляндія може за певних умов закрити свій східний кордон і навіть кордон усієї країни.

НімеччинамігрантиФінляндіякордон з рф

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