Президенти Німеччини та Фінляндії заявили, що рф навмисно допомагає мігрантам перетинати кордони для дестабілізації західних країн

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен сказала, що Фінляндія може за певних умов закрити свій східний кордон і навіть кордон усієї країни.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) і його колега з Фінляндії Саулі Нііністьо звинуватили росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

З відповідною заявою лідери країн виступили на пресконференції в Бонні, повідомляє DW.

З огляду на ситуацію з мігрантами на кордоні Фінляндії і рф Штайнмаєр звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими нелегали потрапляють в Центральну Європу, наприклад, через Західні Балкани, почастішали випадки перетину кордону з росії через білорусь і Польщу до Німеччини.

"Зрозуміло, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців", – сказав він.

"Я вважаю, що люди в росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія і Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім ненавмисно", – додав німецький президент.

Нещодавно, премʼєр-міністр Фінляндії заявив, що росія допомагає нелегальним мігрантам потрапити в країну. За його словами, у цьому задіяні російські прикордонники.

Міністр внутрішніх справ Марі Рантанен сказала, що Фінляндія може за певних умов закрити свій східний кордон і навіть кордон усієї країни.