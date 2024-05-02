США і Саудівська Аравія уклали оборонний пакт, що має на меті змінити ситуацію на Близькому Сході

Угода також стимулюватиме Ізраїль припинити війну з Хамас.

США й Саудівська Аравія наближаються до укладення історичного пакту, який запропонує королівству гарантії безпеки, а також відкриє можливий шлях до встановлення дипломатичних відносин з Ізраїлем, якщо ізраїльський уряд покладе край війні в Секторі Гази.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела.

Угода зіштовхнулася з великою кількістю перешкод, але вона стане новою версією домовленостей, які зайшли в глухий кут після атаки Хамас на Ізраїль 7 жовтня минулого року. Переговори між Вашингтоном та Ер-Ріядом прискорилися й багато чиновників оптимістично налаштовані на те, що сторони можуть досягти угоди протягом декількох тижнів.

Така угода потенційно може змінити Близький Схід. Окрім посилення безпеки Ізраїлю та Саудівської Аравії, вона зміцнить позиції США в регіоні на тлі впливу Ірану та Китаю.

Угода може бути настільки потужною, що потребуватиме схвалення Сенату США, і може надати найбільшому в світі експортеру нафти Саудівській Аравії доступ до передових американських озброєнь, які раніше були для неї недоступні.

Спадкоємний принц Мухаммед бін Салман повинен буде погодитися обмежити доступ китайських технологій до найбільш чутливих мереж своєї країни в обмін на великі американські інвестиції в штучний інтелект і квантові обчислення, а також на американську допомогу в розвитку своєї цивільної ядерної програми.

Як тільки США і Саудівська Аравія укладуть угоду, вони поставлять прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перед вибором: або приєднатися до пакту, який може принести офіційні дипломатичні відносини з Саудівською Аравією, більше інвестицій і регіональну інтеграцію, або “залишитися позаду”. Ключовою умовою для Нетаньягу буде значний крок - припинення війни в Газі і згода на шлях до палестинської державності.

Ця пропозиція викликає сумніви й може не реалізуватися, визнають джерела Bloomberg, знайомі з планами.

Переконати американських законодавців схвалити угоду, яка зобов'язує США до військового захисту Саудівської Аравії, буде складною перспективою для Білого дому, особливо якщо Ізраїль не приєднається до домовленостей. Багато законодавців насторожені щодо принца Мухаммеда — 38-річного фактичного правителя королівства, після повідомлень про вбивство саудівськими агентами оглядача Washington Post Джамаля Хашоггі у 2018 році. Вони також стурбовані стратегією Саудівської Аравії щодо зниження видобутку нафти разом з іншими членами ОПЕК+, щоб підтримати ціни.

З ізраїльського боку, Нетаньягу очолює найбільш правий уряд в історії країни та практично виключив рішення про дві держави. Його коаліція заявляє, що все ще планує атакувати місто Рафах у Секторі Гази, що, як побоюються США та арабські держави, призведе до загибелі тисяч мирних палестинців. Наступ на місто також поставив би під загрозу перспективи короткострокового припинення вогню, яке, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена є пріоритетом для американського президента Джо Байдена.

Тим не менш, у лідерів трьох країн є багато стимулів, щоб досягти угоди найближчим часом. Для Байдена це шанс на зовнішньополітичну перемогу перед президентськими виборами в листопаді. Кронпринц уникне невизначеності щодо того, чи погодиться колишній президент США Дональд Трамп на угоду в разі повернення до Білого дому. Нетаньягу може отримати довіру за нормалізацію відносин з найбільшою економікою на Близькому Сході — мета, якої він давно прагнув.

Наразі переговори свідчать про зміну підходів Байдена і принца Мухаммеда. За початковим задумом, угода мала бути тристоронньою, яка б сприяла зміцненню саудівсько-ізраїльських дипломатичних відносин, а також збільшенню інвестицій та інтеграції в регіоні.

Зараз США і Саудівська Аравія розглядають угоду як ключ до припинення війни між Ізраїлем і Хамас, яка сколихнула весь Близький Схід і призвела до величезних протестів на Заході. Обидві країни запропонують Ізраїлю низку економічних, безпекових і дипломатичних стимулів, якщо він відмовиться від планів вторгнення в Рафах і швидко завершить війну з Хамас.

Для Нетаньягу ще однією перевагою є те, що пакт допоможе протистояти агресії Ірану.

При цьому, в Ізраїлю може закінчуватися час для укладення угоди. Міжнародна підтримка Ізраїлю слабшає, чим довше триває війна.

Американські чиновники заявили, що переговори тривають, але відмовилися коментувати деталі. Також повідомлялося, що США і Саудівська Аравія розробили низку варіантів угод, пов'язаних з ширшим мирним врегулюванням палестинського питання.