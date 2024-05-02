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ПОЛІТИКА

Глава МАГАТЕ відвідає Іран наступного тижня на тлі зростання занепокоєння з приводу збагачення урану

02 травня 2024, 08:35
Глава МАГАТЕ відвідає Іран наступного тижня на тлі зростання занепокоєння з приводу збагачення урану
Фото: twitter.com/rafaelmgrossi
Міжнародний нагляд за ядерною програмою Ірану наразі обмежений.

Глава Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Іран на тлі занепокоєння навколо ядерної програми Тегерана. Іран збагачує уран близько до рівня, необхідного для створення ядерної зброї, а міжнародний нагляд залишається обмеженим.

Про це повідомляє AP.

Візит Гроссі співпаде з конференцією щодо ядерної енергетики, яку Іран проведе в місті Ісфахан, де розташовані секретні об'єкти зі збагачення урану. Поїздка також збігається з ширшим регіональним напруженням на Близькому Сході, розпаленим війною між Ізраїлем і Хамас у Секторі Гази, в тому числі нападами на судноплавство підтримуваних Іраном хуситів.

Генеральний директор МАГАТЕ перебуватиме в Ірані 6 і 7 травня.

Іранське державне телебачення назвало конференцію в Ісфахані “міжнародною конференцією з ядерних наук і технологій”. За словами глави цивільної ядерної програми Ірану Мохаммеда Есламі, Гросі візьме участь у конференції та зустрінеться з офіційними особами.

"Я впевнений, що неясності будуть вирішені і ми зможемо зміцнити наші відносини з агентством в межах гарантій і Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав Есламі.

Камери спостереження МАГАТЕ були виведені з ладу, а Іран заборонив в'їзд деяким із найдосвідченіших інспекторів агентства. Іранські офіційні особи все частіше погрожують можливістю створити атомну зброю, особливо після того, як минулого місяця Тегеран здійснив масштабну повітряну атаку на Ізраїль.

Іран завжди заперечував наміри створення ядерної зброї, заявляючи, що його атомна програма має суто цивільні цілі. Однак американські спецслужби й МАГАТЕ стверджують, що Іран мав організовану військову ядерну програму до 2003 року.

Згідно з останньою оцінкою американської розвідки, Іран наразі не здійснює ключових заходів з розробки ядерної зброї, необхідних для створення ядерного пристрою, який можна було б випробувати.

ІранМАГАТЕУранРафаель Гроссі

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