Тегеран змінить ядерну доктрину, якщо його існування опиниться під загрозою – радник верховного лідера Ірану

Тегеран наразі заперечує плани отримати ядерну зброю, але при цьому прискорює збагачення урану.

Іран змінить свою ядерну доктрину, якщо Ізраїль загрожуватиме його існуванню.

Про це заявив радник верховного лідера Ірану Камаль Харразі, повідомляє Reuters.

Це черговий коментар іранського чиновника, який ставить під сумнів те, що Тегеран називає своєю мирною ядерною програмою.

Іран завжди заявляв, що не має планів створювати ядерну зброю. Західні уряди, однак, підозрюють, що він хоче отримати технологію для створення ядерної бомби.

У квітні, в розпал напруженого протистояння з Ізраїлем високопоставлений командир іранської Революційної гвардії також попереджав, що ізраїльські погрози можуть спонукати Іран змінити свою ядерну доктрину.

"У нас немає рішення про створення ядерної бомби, але якщо існування Ірану опиниться під загрозою, у нас не буде іншого вибору, окрім як змінити нашу військову доктрину", - заявив Харразі.

У 2022 році він казав, що Іран технічно здатний розробити ядерну бомбу, але ще не вирішив, чи створювати її.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, який має вирішальне слово в ядерній програмі Тегерана, заборонив розробку ядерної зброї на початку 2000-х років. Він повторив це у 2019 році, заявивши, що створення й накопичення ядерних бомб є неправильним, а їх використання — забороненим з релігійних міркувань.

Але міністр розвідки Ірану сказав у 2021 році, що тиск Заходу може підштовхнути Тегеран до створення ядерної зброї.

"У разі нападу на наші ядерні об'єкти з боку сіоністського режиму наше стримування зміниться", - сказав Харразі у своїх нових коментарях.

Іран та Ізраїль вже давно є запеклими ворогами, але те, що десятиліттями було “тіньовою війною”, переросло у відкрите протистояння у квітні, коли Тегеран запустив близько 300 ракет і безпілотників на Ізраїль у відповідь на удар по території свого посольства в Дамаску.

Іран збагачує уран до 60% чистоти, що близько до 90% чистоти, необхідної для виробництва зброї. Тегеран обмежує здатність МАГАТЕ моніторити свою ядерну програму після виходу США з ядерної угоди. За даними наглядового органу ООН, Іран наразі має достатньо збагаченого урану для “кількох” ядерних бомб, якщо вирішить їх створити.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув до Ірану в понеділок, 6 травня, сподіваючись посилити нагляд за ядерною діяльністю Тегерана після низки невдач, але аналітики й дипломати кажуть, що він має обмежені важелі впливу та повинен остерігатися порожніх обіцянок.