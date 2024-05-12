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Ізраїль закликає розширити евакуацію з Рафаху – Reuters

12 травня 2024, 11:41
Ізраїль закликає розширити евакуацію з Рафаху – Reuters
Палестинці втікають з північної частини Сектора Газа, 18 серпня 2014 року. Фото: THOMAS COEX via Getty Images
Єрусалим закликав палестинців з більшої кількості районів міста Рафах на півдні Сектора Гази евакуюватися і вирушити до розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі.

Про це повідомляє агенція Reuters

"Такий заклик, імовірно, є ще одним свідченням того, що військові Ізраїлю продовжують реалізувати свої плани наземної атаки на Рафах", - пише видання.

Армія Ізраїлю закликають мешканців і переміщених осіб у районі Джабалія на півночі Гази покинути його через те, що вони повертаються туди після того, як помітили, що Хамас намагається відновити свій контроль над цим районом.

Також Цазал заявив, що за минулу добу їхня авіація завдала ударів по десятках цілей по всій Газі, додавши, що їхні наземні війська ліквідували близько 30 бойовиків у Зейтуні.

У Рафаху, де, за даними медиків, загинуло 16 осіб, жителі повідомил, що є нові накази ізраїльських військових про евакуацію стосуються районів у центрі міста і не залишають сумнівів у тому, що Ізраїль планує розширити свій наземний наступ саме там.

Натомість Ізраїльські військові заявили, що продовжують операцію проти бойовиків ХАМАС у східній частині Рафаха і на газильській стороні контрольно-пропускного пункту Рафах.

Раніше ми також писали, що Ізраїль обстріляв східні околиці Рафаху, загинув командир бойовиків.

 

ІзраїльРафах

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