Ті ж самі ATACMS можуть поставити під загрозу стратегічний Керченський міст росії.

Про це повідомляє бізнес видання Forbes.

Вчора ЗСУ потопили ще один військовий корабель Чорноморського флоту рф - тральник "Ковровець".

Всього за час повномасштабної війни Україна знищили або пошкодила більше десятка довоєнних російських кораблів.

"Ковровець" потопили за допомогою пари американських ракет ATACMS. Цей боєприпас розроблений для атак на суші і його використання як протикорабельної зброї досить нетипове, адже точність попадання ATACMS з інерційним наведенням, згідно з більшістю джерел, — близько 9 метрів від цілі. Коли йдеться про корабель, цього замало.

Але моделі ATACMS М39 на 160 км і М-39А1 на 300 км розкидають сотні суббоєприпасів розміром з гранату, що відкидає недолік точності.

Також вони здатні пошкодити верхню частину корабля, але навряд чи потоплять судно, адже для цього потрібно пробити корпус.

Проте якщо для потоплення "Ковровця" використовувалась система ATACMS, це могло б означати, що є версія ракети M48 на 270 км або M57 ATACMS на 300 з 200-кілограмовими боєголовками на додачу до M39 і M39A1 ATACMS із суббоєприпасами.

Отже M48 і M57 точніші, ніж припускали багато спостерігачів, а наслідки значні. Судна Чорноморського флоту, які залишились в Севастополі, перебувають в межах досяжності М39А1, М48 і М57.

"Якщо ATACMS знищує російські військові кораблі в Севастополі, важко уявити, що ця база може принести багато користі росіянам", - сказав професор стратегічних досліджень у Сент-Ендрюському університеті Філіпс О'Браєн.

При цьому С-400, на які у Криму полювали ЗСУ, не змогли перехопити ATACMS. На думку військового консультанта Нуну Фелікса, у росіян нема можливостей протистояти цим ракетам.

Для росіян тривожно й те, що ATACMS можуть становити серйозну небезпеку для Кримського мосту тому, що точність, яка дала змогу М48 або М57 уразити корабель, допоможе уразити міст, пояснив Фабіан Хоффманн, дослідник Ядерного проєкту Осло в Норвегії.

Є ще один важливий пункт - це логістична лінія: залізниця через окупований росією південь України. Якщо ЗСУ зможуть перекрити її і знести Керченський міст, вона зможе відрізати російські війська в Криму. Тоді півострів опиниться у невигідній позиції.