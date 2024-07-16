ЗСУ відновили позиції на важливій ділянці фронту на Донеччині під Торецьком – ISW
16 липня 2024, 10:31
Фото: Генштаб ЗСУ
Втім, ворог просувається біля Північного.
Сили оборони України відновили втрачені позиції поблизу Торецька Бахмутського району Донецької області. Втім, окупанти мають успіхи поблизу іншого населеного пункту.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Окупанти продовжують штурми на сусідньому Покровському напрямку.
"Як російські, так і українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, оскільки 15 липня бойові дії продовжувалися", – зазначили аналітики.
Геолокаційні кадри від 14 липня свідчать, що ЗСУ нещодавно відбили деякі позиції в південній частині Нью-Йорка (на південь від Торецька) і підтверджують деякі повідомлення про наступ ЗС рф у межах Торецька.
Додаткові кадри від 15 липня показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися у східному районі Північного (на схід від Торецька). Також окупанти продовжували наступ у районі Залізного (на південний схід від Торецька).
Водночас армія рф нещодавно просунулася на північний захід від Авдіївки на тлі бойових дій, що продовжуються на Покровському напрямку, зокрема в межах центральної частини Євгенівки.
Також окупанти атакували в районі Новоолександрівки, Воздвиженки, Лозуватського та Яснобродівки. Там діють підрозділи 1-ї російської мотострілецької бригади (1-й АК "ДНР").