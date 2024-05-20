ЗСУ розповіли, як їх таємно перекинули напередодні нового російського вторгнення – Sky News

Військовослужбовці однієї з харківських бригад розповіли як вони намагалися протистояти новому російському нападу на початку цього місяця - і описали хаотичні сцени бою, що розгорівся.

Про це пише британський новинний калал Sky News.

Україна таємно передислокувала своїх військових до кордону у Харківській області через підготовку росії до майбутнього вторгнення.

Українські військові були таємно передислоковані для допомоги в обороні ділянки кордону з росією за кілька днів до початку нового наступу. Зокрема, за день до початку повторного наступу підрозділ ЗСУ вже завдав ударів по позиціях військ рф, які базувались неподалік кордону, пише видання.

"Ми били танки на кордоні... це вже була справжня війна", - розповів Sky News один з бійців.

Дислокацію для підкріплення позицій ЗСУ підтвердив ще один військовий, бригада якого захищала місто Куп'янськ.

Це означає, що Україна намагалася завчасно зібрати сили, щоб протистояти нарощуванню російського угруповання вздовж свого довгого північно-східного кордону.

Проте цих зусиль було недостатньо.

Як розповіло інше джерело Sky News, з того часу як почався наступ рф ситуація стабілізувалася, але не відомо, як довго це може тривати.

Нагадаємо, що 10 травня окупанти здійснили спробу прориву на Харківщині і ЗСУ залучили резерви.